- 2-зонный климат
- Датчик дождя
- Датчик света
- Память водительского сиденья
- Аудиосистема harman/kardon
- Мультимедийная система с Apple CarPlay
- Система контроля слепых зон
- Система автоматической парковки
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