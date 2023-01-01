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Kia Optima
2016
2 130 000 ₽
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Kia Optima 2016

2 130 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Optima
  • Поколение IV
  • Модификация 2.0 AT (245 л.с.)
  • Комплектация GT
  • Год 2016
  • Пробег 125766 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 000168
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 245 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Optima

Преимущества:

- 2-зонный климат
- Датчик дождя
- Датчик света
- Память водительского сиденья
- Аудиосистема harman/kardon
- Мультимедийная система с Apple CarPlay
- Система контроля слепых зон
- Система автоматической парковки

id000168

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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