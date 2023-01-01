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Kia Optima
2016
2 599 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Kia Optima 2016

2 599 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
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Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Optima
  • Поколение IV
  • Модификация 2.0 AT (245 л.с.)
  • Год 2016
  • Пробег 105043 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 144430
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 245 л.с.
  • Воблер 314

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Optima

Преимущества:
- Электронный ПТС
- Электропривод сидений
- Премиальная аудиосистема Harman/Kordon
- Камера 360°
- Система доступа без ключа
- Подогрев и вентиляция передних сидений
- Система контроля слепых зон

id144430

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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