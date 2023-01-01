Преимущества:
- Электронный ПТС
- Электропривод сидений
- Премиальная аудиосистема Harman/Kordon
- Камера 360°
- Система доступа без ключа
- Подогрев и вентиляция передних сидений
- Система контроля слепых зон
Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна