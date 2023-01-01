Kia Optima
АВТОМОБИЛЬ НА УДАЛЕННОМ СКЛАДЕ.
Осмотр автомобиля
предоставляется по запросу.
Преимущества:
- Оригинальный ПТС
- 2 Владельца
- Климат-контроль 2 зоны.
- Подогрев передних сидений.
- Подогрев руля.
- Курсовая устойчивость.
- Бесключевой доступ и запуск двигателя
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Электропривод водительского сидения с функцией памяти
- Кожаный руль
- Круиз-контроль
- Датчик Света
- Датчик Дождя
- Auto Hold
- Электронный стояночный тормоз
- Drive Mode, система выбора режима движения.
- Передний и задний парктроник
- Мультимедийная система и камера заднего вида
- Легкосплавные колеса R17
- Эл. привод складывания боковых зеркал
- Обогрев и регулировка боковых зеркал
- USB, AUX
- Кожаный салон
015222