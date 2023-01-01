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Kia Optima
2019
2 624 000 ₽
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Kia Optima 2019

2 624 000 ₽
Удаленная комиссия
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Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Optima
  • Поколение IV Рестайлинг
  • Модификация 2.0 AT (150 л.с.)
  • Комплектация Luxe
  • Год 2019
  • Пробег 56822 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 015222
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1999 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Optima

АВТОМОБИЛЬ НА УДАЛЕННОМ СКЛАДЕ.
Осмотр автомобиля
предоставляется по запросу.

Преимущества:
- Оригинальный ПТС
- 2 Владельца
- Климат-контроль 2 зоны.
- Подогрев передних сидений.
- Подогрев руля.
- Курсовая устойчивость.
- Бесключевой доступ и запуск двигателя
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Электропривод водительского сидения с функцией памяти
- Кожаный руль
- Круиз-контроль
- Датчик Света
- Датчик Дождя
- Auto Hold
- Электронный стояночный тормоз
- Drive Mode, система выбора режима движения.
- Передний и задний парктроник
- Мультимедийная система и камера заднего вида
- Легкосплавные колеса R17
- Эл. привод складывания боковых зеркал
- Обогрев и регулировка боковых зеркал
- USB, AUX
- Кожаный салон

015222

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
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