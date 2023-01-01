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Kia Picanto
2004
465 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Kia Picanto 2004

465 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
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Kia Picanto
Kia Picanto
Kia Picanto
Kia Picanto
Kia Picanto
Kia Picanto
Kia Picanto
Kia Picanto
Kia Picanto
Kia Picanto

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Picanto
  • Поколение I
  • Модификация 1.0 MT (60 л.с.)
  • Год 2004
  • Пробег 80842 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Серебряный
  • VIN 023305
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 60 л.с.
  • Воблер 161

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Kia Picanto

Приветствуем Вас, уважаемые покупатели!

Мы рады предложить Вам автомобиль Kia Picanto. Это надежный и стильный автомобиль, который обладает рядом преимуществ перед другими машинами своего класса.

Вот три главных преимущества данного автомобиля:

- Автомобиль приобретался у официального дилера и имеет оригинальный ПТС. Вы можете быть уверены в его качестве и легальности.
- Дополнительное оснащение автомобиля включает в себя такие опции как дистанционный запуск двигателя, электростеклоподъемники (передние), центральный замок, сигнализацию и подушки безопасности (фронтальные). Это делает использование автомобиля более комфортным и безопасным.
- У автомобиля было только два владельца, что свидетельствует о том, что он был хорошо ухожен и не требует вложений.

Если вы хотите приобрести надежный и уютный автомобиль, Kia Picanto - это отличный выбор для вас!

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы гарантируем, что вы останетесь довольны своей покупкой!

id023305

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
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