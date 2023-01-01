Kia Picanto

Уважаемые покупатели!

Мы рады предложить Вам прекрасный автомобиль Kia Picanto 2013 года выпуска. Этот компактный городской автомобиль идеально подходит для тех, кто ценит экономичность и комфорт в езде. Автомобиль имеет оригинальный ПТС и всего двух владельцев.

Kia Picanto - это отличное решение для перемещения по городу. Он маневрен и легко управляем, а также имеет очень неплохую динамику. Благодаря своим компактным размерам Вы сможете парковаться на любой улице.

Мы гарантируем качество и надежность данного автомобиля, а также предоставляем бесплатный отчет по данному автомобилю при обращении к нашим менеджерам по телефону. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

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