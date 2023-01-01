Kia Picanto

Мы готовы предложить Вам автомобиль марки Kia Picanto 2023 года выпуска. Этот автомобиль имеет заводское лакокрасочное покрытие, электронный ПТС и не был зарегистрирован ранее, это значит, что Вы будете первым его владельцем.

Автомобиль также оборудован всем необходимым для комфортной поездки - климат-контролем, обогревом сидений и руля, бесключевым доступом в салон и запуском двигателя, камерой заднего вида и датчиками парковки, а также круиз-контролем и датчиком света.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы и организовать тест-драйв.

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