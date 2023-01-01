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Kia Picanto
2023
2 250 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Kia Picanto 2023

2 250 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
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Kia Picanto
Kia Picanto
Kia Picanto
Kia Picanto
Kia Picanto
Kia Picanto
Kia Picanto
Kia Picanto
Kia Picanto
Kia Picanto
Kia Picanto
Kia Picanto
Kia Picanto
Kia Picanto
Kia Picanto

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Picanto
  • Поколение III Рестайлинг
  • Модификация 1.0 AT (67 л.с.)
  • Комплектация GT Line
  • Год 2023
  • Пробег 1332 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Белый
  • VIN 093399
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 67 л.с.
  • Воблер 80

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Picanto

Мы готовы предложить Вам автомобиль марки Kia Picanto 2023 года выпуска. Этот автомобиль имеет заводское лакокрасочное покрытие, электронный ПТС и не был зарегистрирован ранее, это значит, что Вы будете первым его владельцем.

Автомобиль также оборудован всем необходимым для комфортной поездки - климат-контролем, обогревом сидений и руля, бесключевым доступом в салон и запуском двигателя, камерой заднего вида и датчиками парковки, а также круиз-контролем и датчиком света.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы и организовать тест-драйв.

id093399

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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