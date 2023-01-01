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Kia Picanto
2013
899 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Kia Picanto 2013

899 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 35 93
Купить онлайн
Kia Picanto
Kia Picanto
Kia Picanto
Kia Picanto
Kia Picanto
Kia Picanto
Kia Picanto
Kia Picanto
Kia Picanto
Kia Picanto
Kia Picanto
Kia Picanto
Kia Picanto
Kia Picanto
Kia Picanto

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Picanto
  • Поколение II
  • Модификация 1.0 MT (69 л.с.)
  • Комплектация Comfort
  • Год 2013
  • Пробег 59484 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Красный
  • Воблер 176
  • VIN 683403
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 998 см3
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 69 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Picanto

Преимущества:

- Оригинальный ПТС
- 1 владелец
- Кондиционер
- Обогрев передних сидений
- Обогрев руля
- Сигнализация с обратной связью
- Электропривод боковых зеркал

683403

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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