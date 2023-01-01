Kia Rio

Уважаемые клиенты! Мы рады представить вашему вниманию Kia Rio 2019 года выпуска. Этот автомобиль сочетает в себе комфорт, надежность и функциональность в одном пакете.

Одной из главных особенностей этого автомобиля является наличие климат-контроля и обогрева сидений, что позволит вам насладиться комфортными поездками в любую погоду. Кроме того, вы никогда не будете мерзнуть за рулём благодаря наличию обогрева руля.

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