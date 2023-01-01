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Kia Rio
2017
1 290 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Kia Rio 2017

1 290 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Rio
  • Поколение IV
  • Модификация 1.6 AT (123 л.с.)
  • Комплектация Luxe
  • Год 2017
  • Пробег 118586 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 011934
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 123 л.с.
  • Воблер 406

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 15
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Rio

Уважаемые покупатели!

Сегодня мы рады представить вам автомобиль Kia Rio 2017 года выпуска, который был приобретен у официального дилера. Это автомобиль, который сочетает в себе экономичность, комфорт и высокую производительность.

Kia Rio - это превосходный автомобиль, который имеет множество преимуществ перед своими конкурентами. Он оснащен передовыми технологиями, которые делают его одним из самых экономичных и безопасных автомобилей на рынке. Кроме того, он является идеальным автомобилем для городской жизни и ежедневного использования.

Этот автомобиль был приобретен у официального дилера, что является дополнительным преимуществом для покупателей. Вы можете быть уверены в том, что приобретаете автомобиль, который полностью соответствует всем требованиям и стандартам.

Kia Rio 2017 имеет множество функций, которые сделают вашу поездку еще более комфортной и удобной. Это мультимедийная система с функцией подключения смартфона, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, камера заднего обзора, система контроля давления в шинах, климат-контроль и другие опции.

Мы понимаем, что выбор автомобиля - это ответственный шаг, и поэтому хотим помочь вам в этом важном решении. Наши эксперты всегда готовы проконсультировать вас и ответить на все вопросы, связанные с этим автомобилем.

К тому же мы предоставляем бесплатный отчет по данному автомобилю при звонке по номеру, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите его уже сейчас. Этот отчет поможет вам получить полную информацию об автомобиле и принять правильное решение.

Звоните нам прямо сейчас и станьте обладателем этого превосходного автомобиля Kia Rio 2017!

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Fresh Ростов Аксай
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