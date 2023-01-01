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Kia Rio
2017
1 090 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Kia Rio 2017

1 090 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
Купить онлайн
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Rio
  • Поколение III Рестайлинг
  • Модификация 1.4 MT (107 л.с.)
  • Комплектация Comfort Аудио
  • Год 2017
  • Пробег 143186 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серебряный
  • VIN 092187
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1396 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 107 л.с.
  • Воблер 262

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Цвет салона (темный)
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Kia Rio

Мы представляем вам очередное выгодное предложение от нашей компании - автомобиль Kia Rio 2017 года выпуска. Это прекрасный выбор для тех, кто ценит комфорт и функциональность.

Ваше путешествие будет приятным благодаря оснащению автомобиля кондиционером, обогревом сидений и руля. Особенно полезной функцией зимнего времени является возможность обогрева зоны покоя стеклоочистителей, которая обеспечит отличную видимость даже в самое холодное время.

Мы гарантируем, что данный автомобиль прошел все необходимые проверки и осмотр, чтобы вы получили безопасный и надежный транспорт.

Получите дополнительную выгоду от нашего предложения! Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю.

Мы ценим ваше доверие и готовы предложить вам лучший опыт покупки автомобиля. Сделайте правильный выбор с нами и наслаждайтесь комфортом и уверенностью на дороге.

id092187

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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