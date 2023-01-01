Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Kia Rio
2019
1 679 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Kia Rio 2019

1 679 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Rio
  • Поколение IV
  • Модификация X-Line 1.6 AT (123 л.с.)
  • Комплектация Luxe
  • Год 2019
  • Пробег 102138 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Черный
  • VIN 047291
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 123 л.с.
  • Воблер 195

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Kia Rio

Уважаемые клиенты!

Предлагаем вашему вниманию автомобиль Kia Rio X-Line 1.6 AT (123 л.с.) 2019 года выпуска. Этот великолепный автомобиль обладает всеми необходимыми характеристиками для комфортной и безопасной езды.

Важно отметить, что данный автомобиль имеет только одного собственника, и его ПТС является оригинальным. Вы можете быть уверены в его прошлом и состоянии, поскольку автомобиль был тщательно обслуживан у официального дилера, что подтверждается наличием сервисной книжки.

Кузов автомобиля покрыт заводским лакокрасочным покрытием, что обеспечивает долговечность и сохранение привлекательного внешнего вида.

Важное преимущество этого автомобиля - наличие дополнительного оборудования. Сигнализация с АЗ, кондиционер с климат-контролем, тонированные стекла, иммобилайзер и дистанционный запуск двигателя - все это значительно повышает уровень комфорта и безопасности во время каждой поездки.

Автомобиль оснащен бортовым компьютером, центральным замком, усилителем рулевого управления и системой обогрева зеркал и сидений. Салон выполнен из приятной на ощупь ткани, а его темный цвет придает ему элегантность и стиль.

Ручная регулировка сиденья водителя и пассажира, а также регулировка руля в двух плоскостях позволяют каждому пассажиру найти наиболее комфортное положение. Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система и система курсовой устойчивости гарантируют безопасность даже в экстремальных ситуациях.

Не забывайте, что приобретая автомобиль Kia Rio X-Line 1.6 AT (123 л.с.), вы получаете магнитолу с CD-плеером, которая позволит вам наслаждаться любимой музыкой во время ваших поездок.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут вам сделать правильный выбор.

Не упустите возможность приобрести этот прекрасный автомобиль и насладиться всеми его преимуществами!

id047291

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Kia

Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra

Kia Spectra
2007

175 990 ₽

Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato

Kia Cerato
2021

2 476 000 ₽

Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto

Kia Picanto
2020

1 799 000 ₽

Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival

Kia Carnival
2018

2 700 000 ₽

Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato

Kia Cerato
2020

2 249 000 ₽

Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio

Kia Rio
2017

1 233 000 ₽

Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage

Kia Sportage
2018

2 340 000 ₽

Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio

Kia Rio
2020

1 748 000 ₽

Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio

Kia Rio
2021

1 859 100 ₽

Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage

Kia Sportage
2022

4 399 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа