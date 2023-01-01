Kia Rio

Уважаемые клиенты!

Предлагаем вашему вниманию автомобиль Kia Rio X-Line 1.6 AT (123 л.с.) 2019 года выпуска. Этот великолепный автомобиль обладает всеми необходимыми характеристиками для комфортной и безопасной езды.

Важно отметить, что данный автомобиль имеет только одного собственника, и его ПТС является оригинальным. Вы можете быть уверены в его прошлом и состоянии, поскольку автомобиль был тщательно обслуживан у официального дилера, что подтверждается наличием сервисной книжки.

Кузов автомобиля покрыт заводским лакокрасочным покрытием, что обеспечивает долговечность и сохранение привлекательного внешнего вида.

Важное преимущество этого автомобиля - наличие дополнительного оборудования. Сигнализация с АЗ, кондиционер с климат-контролем, тонированные стекла, иммобилайзер и дистанционный запуск двигателя - все это значительно повышает уровень комфорта и безопасности во время каждой поездки.

Автомобиль оснащен бортовым компьютером, центральным замком, усилителем рулевого управления и системой обогрева зеркал и сидений. Салон выполнен из приятной на ощупь ткани, а его темный цвет придает ему элегантность и стиль.

Ручная регулировка сиденья водителя и пассажира, а также регулировка руля в двух плоскостях позволяют каждому пассажиру найти наиболее комфортное положение. Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система и система курсовой устойчивости гарантируют безопасность даже в экстремальных ситуациях.

Не забывайте, что приобретая автомобиль Kia Rio X-Line 1.6 AT (123 л.с.), вы получаете магнитолу с CD-плеером, которая позволит вам наслаждаться любимой музыкой во время ваших поездок.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут вам сделать правильный выбор.

Не упустите возможность приобрести этот прекрасный автомобиль и насладиться всеми его преимуществами!

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