Kia Rio

Мы рады предложить Вам автомобиль Kia Rio 2019 года выпуска. Красивый и функциональный автомобиль, который подарит Вам незабываемые эмоции от вождения.

Kia Rio оснащен бензиновым двигателем объёмом 1591 см3 и мощностью 123 л.c., что обеспечивает отличную динамику и экономичность на дороге. Автоматическая коробка передач делает езду комфортной и безопасной.

Автомобиль имеет передний привод, антиблокировочную систему (ABS), антипробуксовочную систему и систему контроля слепых зон, которые обеспечивают высокий уровень безопасности при движении по дорогам разного качества.

Кроме того, в Kia Rio установлен климат-контроль 1-зонный для комфортного пребывания в салоне в любое время года. Подушки безопасности фронтальные гарантируют дополнительную защиту в случае аварии.

С помощью камеры заднего вида Вы сможете парковаться с легкостью и безопасностью.

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