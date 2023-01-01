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Kia Rio
2019
1 474 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Kia Rio 2019

1 474 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 34 28
Купить онлайн
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Rio
  • Поколение IV
  • Модификация 1.6 AT (123 л.с.)
  • Комплектация Edition Plus
  • Год 2019
  • Пробег 91764 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 148617
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 123 л.с.
  • Воблер 029

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система контроля слепых зон
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Rio

Мы рады предложить Вам автомобиль Kia Rio 2019 года выпуска. Красивый и функциональный автомобиль, который подарит Вам незабываемые эмоции от вождения.

Kia Rio оснащен бензиновым двигателем объёмом 1591 см3 и мощностью 123 л.c., что обеспечивает отличную динамику и экономичность на дороге. Автоматическая коробка передач делает езду комфортной и безопасной.

Автомобиль имеет передний привод, антиблокировочную систему (ABS), антипробуксовочную систему и систему контроля слепых зон, которые обеспечивают высокий уровень безопасности при движении по дорогам разного качества.

Кроме того, в Kia Rio установлен климат-контроль 1-зонный для комфортного пребывания в салоне в любое время года. Подушки безопасности фронтальные гарантируют дополнительную защиту в случае аварии.

С помощью камеры заднего вида Вы сможете парковаться с легкостью и безопасностью.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все Ваши вопросы и помогут выбрать автомобиль, который соответствует Вашим требованиям и пожеланиям.

id148617

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