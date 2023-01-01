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Kia Rio
2012
839 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Kia Rio 2012

839 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 98 22
Купить онлайн
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Rio
  • Поколение III
  • Модификация 1.4 MT (107 л.с.)
  • Комплектация Comfort
  • Год 2012
  • Пробег 166892 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Красный
  • VIN 066158
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1396 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 107 л.с.
  • Воблер 012

Информация

Kia Rio

Уважаемые покупатели, мы рады представить вам автомобиль Kia Rio 2012 года выпуска. Этот надежный и стильный автомобиль обладает всеми необходимыми функциями, чтобы удовлетворить все ваши потребности в комфорте и безопасности.

Комплектация этого Kia Rio включает в себя широкий спектр функций, которые сделают вашу поездку еще приятнее. Вы будете наслаждаться прохладой и свежестью благодаря кондиционеру, а тонированные стекла обеспечат вам дополнительную приватность и защиту от солнечных лучей.

Ваша безопасность является для нас приоритетом. Поэтому мы оснастили автомобиль Kia Rio иммобилайзером, антиблокировочной системой (ABS) и фронтальными подушками безопасности. Эти функции помогут вам чувствовать себя уверенно на дороге и защитят вас в случае возникновения аварийной ситуации.

Автомобиль также оснащен рядом удобных опций, которые сделают вашу поездку еще более комфортной. Бортовой компьютер предоставит вам полезную информацию о вашей поездке, а обогрев зеркал поможет избежать запотевания в холодные дни. Центральный замок и усилитель рулевого управления обеспечат вам удобство и безопасность.

Салон автомобиля Kia Rio выполнен из качественной ткани и имеет пять комфортабельных мест. Регулировка сиденья водителя по высоте и ручная регулировка сиденья пассажира позволят вам найти идеальное положение для комфортного вождения. Кроме того, регулировка руля в одной плоскости обеспечит вам удобство при управлении автомобилем.

Автомобиль Kia Rio 2012 года также оснащен электростеклоподъемниками для передних стекол, что делает процесс открытия и закрытия окон быстрым и легким. Магнитола с CD-проигрывателем позволит вам наслаждаться вашей любимой музыкой во время поездки.

Не упустите возможность получить бесплатный отчет по данному автомобилю! Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить подробную информацию о состоянии и характеристиках этого потрясающего Kia Rio.

Мы готовы ответить на все ваши вопросы и помочь вам приобрести автомобиль, который соответствует вашим требованиям и ожиданиям. Не упустите возможность стать счастливым владельцем Kia Rio 2012 года!

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы ждем вашего звонка!

id066158

Fresh Тюмень Юг
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Отдел продаж: +7 345 257 98 22
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