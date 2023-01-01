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Kia Rio
2019
1 570 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Kia Rio 2019

1 570 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Рассчитать кредит
+7 861 205 28 89
Купить онлайн
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Rio
  • Поколение IV
  • Модификация 1.6 AT (123 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 89902 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 111627
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 123 л.с.
  • Воблер 4

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Rio

Хотите стильный и надежный автомобиль? Тогда обратите внимание на Kia Rio 1.6 AT! Эта модель в седане отличается отличными характеристиками и привлекательным дизайном.

Автомобиль в отличном состоянии, была в руках всего у одного владельца и был выпущен в 2019 году. Благодаря своей мощности в 123 лошадиных силы и автоматической трансмиссии, Kia Rio обеспечит вам комфортное и плавное вождение.

Салон автомобиля выполнен из качественной ткани, а его темный цвет создает атмосферу уюта и роскоши. Кроме того, вам доступны такие опции, как обогрев сидений, регулировка руля в двух плоскостях и электропривод зеркал.

Важное преимущество Kia Rio - это его обширный список безопасности. Вас защитят фронтальные подушки безопасности, антиблокировочная система (ABS) и система курсовой устойчивости. Все это позволит вам чувствовать себя уверенно на дороге.

Не упустите шанс стать обладателем надежного и стильного автомобиля Kia Rio 1.6 AT! Звоните прямо сейчас и получите дополнительную информацию о этом автомобиле.

id111627

Fresh Краснодар Ростовское шоссе
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Отдел продаж: +7 861 205 28 89
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