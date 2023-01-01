Kia Rio

Хотите стильный и надежный автомобиль? Тогда обратите внимание на Kia Rio 1.6 AT! Эта модель в седане отличается отличными характеристиками и привлекательным дизайном.

Автомобиль в отличном состоянии, была в руках всего у одного владельца и был выпущен в 2019 году. Благодаря своей мощности в 123 лошадиных силы и автоматической трансмиссии, Kia Rio обеспечит вам комфортное и плавное вождение.

Салон автомобиля выполнен из качественной ткани, а его темный цвет создает атмосферу уюта и роскоши. Кроме того, вам доступны такие опции, как обогрев сидений, регулировка руля в двух плоскостях и электропривод зеркал.

Важное преимущество Kia Rio - это его обширный список безопасности. Вас защитят фронтальные подушки безопасности, антиблокировочная система (ABS) и система курсовой устойчивости. Все это позволит вам чувствовать себя уверенно на дороге.

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