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Kia Rio
2017
1 464 000 ₽
Доставка от 42 000 ₽
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Kia Rio 2017

1 464 000 ₽
Доставка от 42 000 ₽
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Рассчитать кредит
+7 353 266 36 72
Купить онлайн
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Rio
  • Поколение IV
  • Модификация 1.6 AT (123 л.с.)
  • Комплектация Luxe
  • Год 2017
  • Пробег 78874 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Синий
  • VIN 037358
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 123 л.с.
  • Воблер 19

Комплектация

  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 15
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Rio

Уважаемые клиенты!

Мы представляем Вам автомобиль Kia Rio 2017 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет только одного владельца. Оригинальный ПТС гарантирует полную прозрачность сделки и отсутствие каких-либо скрытых проблем.

Автомобиль Kia Rio 2017 года выпуска обладает заводским лакокрасочным покрытием, которое подчеркивает его элегантный дизайн и делает его неповторимым на дороге. Кроме того, этот автомобиль оснащен рядом дополнительных опций, которые обеспечат комфорт и безопасность во время езды.

Система контроля давления в шинах поможет Вам контролировать давление в шинах и избежать неприятных ситуаций на дороге. Электронная система курсовой устойчивости ESP обеспечит уверенность в управлении автомобилем в сложных условиях.

Электростеклоподъемники (все) - это еще один приятный бонус, который обеспечит комфорт и удобство во время поездок. Вы сможете легко и быстро открывать и закрывать окна, не прилагая много усилий.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы гарантируем, что этот автомобиль станет надежным спутником на дороге и принесет Вам только положительные эмоции. Сделайте свой выбор в пользу Kia Rio 2017 года выпуска и наслаждайтесь комфортом и удобством во время езды!

id037358

Fresh Оренбург
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Отдел продаж: +7 353 266 36 72
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