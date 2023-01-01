Kia Rio

Уважаемые клиенты!

Мы представляем Вам автомобиль Kia Rio 2017 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет только одного владельца. Оригинальный ПТС гарантирует полную прозрачность сделки и отсутствие каких-либо скрытых проблем.

Автомобиль Kia Rio 2017 года выпуска обладает заводским лакокрасочным покрытием, которое подчеркивает его элегантный дизайн и делает его неповторимым на дороге. Кроме того, этот автомобиль оснащен рядом дополнительных опций, которые обеспечат комфорт и безопасность во время езды.

Система контроля давления в шинах поможет Вам контролировать давление в шинах и избежать неприятных ситуаций на дороге. Электронная система курсовой устойчивости ESP обеспечит уверенность в управлении автомобилем в сложных условиях.

Электростеклоподъемники (все) - это еще один приятный бонус, который обеспечит комфорт и удобство во время поездок. Вы сможете легко и быстро открывать и закрывать окна, не прилагая много усилий.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы гарантируем, что этот автомобиль станет надежным спутником на дороге и принесет Вам только положительные эмоции. Сделайте свой выбор в пользу Kia Rio 2017 года выпуска и наслаждайтесь комфортом и удобством во время езды!

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