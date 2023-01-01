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Kia Rio
2020
1 839 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Kia Rio 2020

1 839 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Рассчитать кредит
+7 473 300 36 79
Купить онлайн
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Rio
  • Поколение IV Рестайлинг
  • Модификация 1.6 AT (123 л.с.)
  • Комплектация Premium
  • Год 2020
  • Пробег 30510 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Красный
  • VIN 191984
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 123 л.с.
  • Воблер 79

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Rio

Мы рады предложить вам высококачественный автомобиль Kia Rio, 2020 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен нами у официального дилера и тщательно проверен нашими экспертами, чтобы гарантировать его отличное состояние.

Kia Rio, 2020 года, представляет собой надежный и стильный автомобиль, который отлично подойдет для ежедневных поездок и дальних путешествий. Сочетание элегантного дизайна и передовых технологий делает этот автомобиль идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и безопасность.

Этот Kia Rio оснащен всеми необходимыми опциями, чтобы сделать вашу поездку максимально комфортной и удобной. Кондиционер обеспечит приятную атмосферу в салоне, а датчик света автоматически регулирует яркость фар в зависимости от окружающих условий.

Круиз-контроль позволит вам сохранять заданную скорость на дороге, а навигационная система поможет вам легко и без проблем добраться до вашего назначения. Подогрев руля и обогрев сидений позволят вам наслаждаться поездкой даже в холодные зимние дни.

Дополнительно, этот автомобиль оснащен электрообогревом лобового стекла, что помогает быстро размораживать его в холодную погоду. Система доступа без ключа обеспечивает удобство открытия и запуска автомобиля.

Важным аспектом безопасности является антиблокировочная система (ABS) и система курсовой устойчивости, которые помогут вам полностью контролировать автомобиль даже в сложных дорожных условиях. Парктроники и камера заднего вида обеспечат вам дополнительную безопасность при парковке и маневрировании.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты будут рады ответить на все ваши вопросы и организовать тест-драйв для вас. Не упустите возможность стать владельцем этого прекрасного автомобиля Kia Rio, 2020 года.

id191984

Fresh Воронеж
Адрес: г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35л
Отдел продаж: +7 473 300 36 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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