Kia Rio

Предлагаем Вам ознакомиться с прекрасным автомобилем Kia Rio IV Рестайлинг в комплектации Luxe.

Этот автомобиль был выпущен в 2021 году и имеет пробег 67722 км. Он оснащен бензиновым двигателем объемом 1591 см3, мощностью 123 л.c. и автоматической коробкой передач.

Kia Rio IV Рестайлинг - это хэтчбек, который привлекает внимание своим стильным и современным дизайном. Он выглядит элегантно и ярко благодаря своему коричневому цвету.

Комплектация Luxe предлагает Вам максимальный комфорт и функциональность. В салоне автомобиля вы найдете все необходимое для приятной поездки: удобные и эргономичные сиденья, климат-контроль, круиз-контроль, подогрев сидений и многое другое.

Kia Rio IV Рестайлинг обладает передним приводом, что делает его маневренным и удобным в городской среде.

Этот автомобиль в отличном состоянии и готов стать надежным спутником на долгие годы. Приезжайте на просмотр и тест-драйв, чтобы убедиться в его превосходных характеристиках и удобстве. Мы уверены, что Kia Rio IV Рестайлинг в комплектации Luxe станет идеальным выбором для Вас.

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