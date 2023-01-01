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Kia Rio
2021
1 809 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Kia Rio 2021

1 809 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Рассчитать кредит
+7 473 300 34 28
Купить онлайн
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Rio
  • Поколение IV Рестайлинг
  • Модификация X 1.6 AT (123 л.с.)
  • Комплектация Luxe
  • Год 2021
  • Пробег 67722 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Коричневый
  • VIN 154931
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 123 л.с.
  • Воблер 026

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 16
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Rio

Предлагаем Вам ознакомиться с прекрасным автомобилем Kia Rio IV Рестайлинг в комплектации Luxe.

Этот автомобиль был выпущен в 2021 году и имеет пробег 67722 км. Он оснащен бензиновым двигателем объемом 1591 см3, мощностью 123 л.c. и автоматической коробкой передач.

Kia Rio IV Рестайлинг - это хэтчбек, который привлекает внимание своим стильным и современным дизайном. Он выглядит элегантно и ярко благодаря своему коричневому цвету.

Комплектация Luxe предлагает Вам максимальный комфорт и функциональность. В салоне автомобиля вы найдете все необходимое для приятной поездки: удобные и эргономичные сиденья, климат-контроль, круиз-контроль, подогрев сидений и многое другое.

Kia Rio IV Рестайлинг обладает передним приводом, что делает его маневренным и удобным в городской среде.

Этот автомобиль в отличном состоянии и готов стать надежным спутником на долгие годы. Приезжайте на просмотр и тест-драйв, чтобы убедиться в его превосходных характеристиках и удобстве. Мы уверены, что Kia Rio IV Рестайлинг в комплектации Luxe станет идеальным выбором для Вас.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ"! Только сегодня вы получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы расскажем вам все тонкости и преимущества этой модели, а также поможем оценить его техническое состояние.

id154931

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