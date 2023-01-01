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Kia Rio
2013
919 000 ₽
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Kia Rio 2013

919 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Rio
  • Поколение III
  • Модификация 4-speed 1.6 AT (123 л.с.)
  • Год 2013
  • Пробег 173930 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 178157
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 123 л.с.
  • Воблер 13

Комплектация

  • Бортовой компьютер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Rio

Представляем Вам автомобиль Kia Rio 2013 года выпуска. Этот надежный автомобиль обладает всеми необходимыми функциями, чтобы сделать вашу поездку комфортной и приятной.

Kia Rio оснащен кондиционером, который обеспечивает оптимальный уровень комфорта в любых погодных условиях. Вы сможете наслаждаться прохладой в жаркие летние дни и создать идеальный климат в салоне.

Особенностью этого автомобиля является также обогрев сидений. Благодаря этой функции вы сможете регулировать температуру сидений в зависимости от своих предпочтений и создать уютную атмосферу даже в холодные зимние дни.

Kia Rio 2013 - это надежное и экономичное средство передвижения, которое прекрасно подойдет как для городских поездок, так и для длительных путешествий. Он сочетает в себе стильный дизайн, высокую производительность и превосходную эффективность расхода топлива.

Не упустите возможность стать владельцем этого потрясающего автомобиля. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши эксперты помогут вам с выбором и ответят на все ваши вопросы.

id178157

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
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