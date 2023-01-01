Kia Rio

Уважаемые клиенты!

Мы рады предложить вам уникальную возможность приобрести автомобиль Kia Rio X-Line 2018 года выпуска. Этот автомобиль имеет двух владельцев и был обслужен у официального дилера, что говорит о его надежности и отличном состоянии. Кузов автомобиля имеет заводское окрашивание, подчеркивающее его оригинальность.

Особенностью этого автомобиля является его хорошая комплектация, включающая климат-контроль, подогрев руля и подогрев сидений. Это позволяет создать комфортную и уютную атмосферу в салоне и обеспечивает удобство во время поездок. Курсовая устойчивость ESP и датчики давления в шинах обеспечивают безопасность и контроль на дороге.

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