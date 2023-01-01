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Kia Rio
2020
1 880 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Kia Rio 2020

1 880 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
Купить онлайн
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Rio
  • Поколение IV Рестайлинг
  • Модификация X 1.6 AT (123 л.с.)
  • Год 2020
  • Пробег 90452 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Белый
  • VIN 129257
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 123 л.с.
  • Воблер 223

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Rio

Мы рады представить вам автомобиль Kia Rio 2020 года выпуска. Он имеет электронный ПТС и всего одного владельца. Более того, автомобиль находится в заводском лакокрасочном покрытии, сохраняющем его привлекательный внешний вид на долгие годы.

Kia Rio обеспечит вам максимальный комфорт, благодаря климат-контролю, который поддерживает оптимальную температуру в салоне в любое время года. Не беспокойтесь о холодных зимних днях - обогрев сидений и руля дарит вам приятное ощущение тепла и комфорта.

Вы будете чувствовать себя уверенно при парковке благодаря камере заднего вида и датчикам парковки, которые помогут вам избежать неприятных ситуаций. А функция круиз-контроля позволит вам насладиться спокойной и удобной поездкой, освободив вас от необходимости постоянно регулировать скорость.

Не упустите возможность стать владельцем этого превосходного автомобиля Kia Rio 2020 года выпуска. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты будут рады ответить на все ваши вопросы и организовать тест-драйв.

id129257

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
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