Kia Rio

Мы рады представить вам автомобиль Kia Rio 2020 года выпуска. Он имеет электронный ПТС и всего одного владельца. Более того, автомобиль находится в заводском лакокрасочном покрытии, сохраняющем его привлекательный внешний вид на долгие годы.

Kia Rio обеспечит вам максимальный комфорт, благодаря климат-контролю, который поддерживает оптимальную температуру в салоне в любое время года. Не беспокойтесь о холодных зимних днях - обогрев сидений и руля дарит вам приятное ощущение тепла и комфорта.

Вы будете чувствовать себя уверенно при парковке благодаря камере заднего вида и датчикам парковки, которые помогут вам избежать неприятных ситуаций. А функция круиз-контроля позволит вам насладиться спокойной и удобной поездкой, освободив вас от необходимости постоянно регулировать скорость.

Не упустите возможность стать владельцем этого превосходного автомобиля Kia Rio 2020 года выпуска. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты будут рады ответить на все ваши вопросы и организовать тест-драйв.

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