Kia Rio
- Электронный ПТС
- 1 владелец
- Кондиционер (климат 1-зонный)
- Тонированные стекла
- Легкосплавные диски, 15
- Сигнализация
- Дистанционный запуск двигателя
- Обратная связь
- Датчик света
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Электроскладывание зеркал
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Подушки безопасности (фронтальные)
- Камера заднего вида
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