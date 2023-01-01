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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Kia Rio
2021
1 899 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Kia Rio 2021

1 899 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 36 79
Купить онлайн
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Rio
  • Поколение IV Рестайлинг
  • Модификация 1.6 AT (123 л.с.)
  • Комплектация Luxe AV
  • Год 2021
  • Пробег 50634 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серый
  • VIN 252668
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 123 л.с.
  • Воблер 136

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 15
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Rio

- Электронный ПТС
- 1 владелец
- Кондиционер (климат 1-зонный)
- Тонированные стекла
- Легкосплавные диски, 15
- Сигнализация
- Дистанционный запуск двигателя
- Обратная связь
- Датчик света
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Электроскладывание зеркал
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Подушки безопасности (фронтальные)
- Камера заднего вида

id252668

Fresh Воронеж
Адрес: г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35л
Отдел продаж: +7 473 300 36 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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