Преимущества:
- 1 Владелец
- Маленький пробег
- Обогрев руля
- Обогрев зон щеток дворников
- Стеклоподъемники всех четырех дверей
- Оригинальные литые диски
- Климат контроль
- Мультируль
- Штатная магнитола CD AUX USB
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