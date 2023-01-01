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Kia Rio
2021
2 169 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Kia Rio 2021

2 169 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Rio
  • Поколение IV Рестайлинг
  • Модификация 1.6 AT (123 л.с.)
  • Комплектация Style
  • Год 2021
  • Пробег 19705 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • Воблер 6
  • VIN 249364
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1591 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 123 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Rio

Преимущества:
- 1 Владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Исполнение «Style»
- Камера заднего вида
- Светодиодные дневные ходовые
огни
- Обогрев руля
- Датчики дождя и света
- Климат-контроль
- Полный электропакет
- Обогрев передних сидений
- Электропривод и обогрев зеркал
- Мультимедийная аудиосистема
- Легкосплавные диски
Дополнительно установлено:
- Сигнализация с ОС
Автозапуском и управлением
смартфона
- Защита Картера
- Комплект оригинальных ковров
салона и багажника

249364

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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