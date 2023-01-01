Kia Rio
Преимущества:
- 1 Владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Исполнение «Style»
- Камера заднего вида
- Светодиодные дневные ходовые
огни
- Обогрев руля
- Датчики дождя и света
- Климат-контроль
- Полный электропакет
- Обогрев передних сидений
- Электропривод и обогрев зеркал
- Мультимедийная аудиосистема
- Легкосплавные диски
Дополнительно установлено:
- Сигнализация с ОС
Автозапуском и управлением
смартфона
- Защита Картера
- Комплект оригинальных ковров
салона и багажника
249364