Kia Rio
Преимущества автомобиля:
• Кондиционер
• Легкосплавные диски, 15
• Обратная связь
• Иммобилайзер
• Дистанционный запуск двигателя
• Сигнализация
• Бортовой компьютер
• Центральный замок
• Обогрев зеркал
• Усилитель рулевого управления
• Подогрев руля
• Обогрев сидений
• Количество мест (5)
• Салон (ткань)
• Цвет салона (темный)
• Ручная регулировка сиденья водителя
• Регулировка сиденья водителя: по высоте
• Ручная регулировка сиденья пассажира
• Регулировка руля (в 1 пл.)
• Электропривод зеркал
• Электростеклоподъемники (все)
• Антиблокировочная система (ABS)
• Парктроник
• Подушки безопасности (фронтальные)
019214