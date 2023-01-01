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Kia Seltos
2020
2 669 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Kia Seltos 2020

2 669 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 34 28
Купить онлайн
Kia Seltos
Kia Seltos
Kia Seltos
Kia Seltos
Kia Seltos
Kia Seltos
Kia Seltos
Kia Seltos
Kia Seltos
Kia Seltos
Kia Seltos
Kia Seltos
Kia Seltos
Kia Seltos
Kia Seltos
Kia Seltos
Kia Seltos
Kia Seltos

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Seltos
  • Поколение I
  • Модификация 2.0 CVT (149 л.с.) 4WD
  • Год 2020
  • Пробег 31717 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN 064079
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 149 л.с.
  • Воблер 42

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Подогрев руля
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Seltos

Уникальный и стильный внедорожник Kia Seltos готов покорить сердца автолюбителей!

Модель 2.0 CVT (149 л.с.) 4WD 2020 года с пробегом всего 31717 км представляет собой идеальный выбор для тех, кто ценит надежность, комфорт и безопасность.

Синий цвет кузова придает автомобилю особый шарм и привлекательность. Этот внедорожник оборудован бензиновым двигателем объемом 1999 см3, обеспечивающим мощность впечатляющих 149 л.с. С автоматической коробкой передач и полным приводом вы будете чувствовать себя уверенно на любой дороге.

Но это еще не все! Дополнительные опции, такие как климат-контроль, люк, круиз-контроль, навигационная система, вентиляция передних сидений обогрев всех сидений и руля, система доступа без ключа, системы удержания в полосе и контроля слепых зон, камера заднего вида и датчик света делают этот автомобиль по-настоящему уникальным и комфортным.

Не упустите возможность стать обладателем этого прекрасного автомобиля! Звоните нам прямо сейчас и оставьте заявку на тест-драйв. Почувствуйте себя королем дороги за рулем Kia Seltos!

id064079

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29к2
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