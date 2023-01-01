Kia Seltos

Уникальный и стильный внедорожник Kia Seltos готов покорить сердца автолюбителей!

Модель 2.0 CVT (149 л.с.) 4WD 2020 года с пробегом всего 31717 км представляет собой идеальный выбор для тех, кто ценит надежность, комфорт и безопасность.

Синий цвет кузова придает автомобилю особый шарм и привлекательность. Этот внедорожник оборудован бензиновым двигателем объемом 1999 см3, обеспечивающим мощность впечатляющих 149 л.с. С автоматической коробкой передач и полным приводом вы будете чувствовать себя уверенно на любой дороге.

Но это еще не все! Дополнительные опции, такие как климат-контроль, люк, круиз-контроль, навигационная система, вентиляция передних сидений обогрев всех сидений и руля, система доступа без ключа, системы удержания в полосе и контроля слепых зон, камера заднего вида и датчик света делают этот автомобиль по-настоящему уникальным и комфортным.

Не упустите возможность стать обладателем этого прекрасного автомобиля! Звоните нам прямо сейчас и оставьте заявку на тест-драйв. Почувствуйте себя королем дороги за рулем Kia Seltos!

id064079