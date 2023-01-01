Преимущества:
- Ввезен из Казахстана в 2022 году
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Датчик света
- Кондиционер
- Подогрев передних сидений
- Сигнализация с автозапуском
- Android мультимедиa с камерой заднего вида
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