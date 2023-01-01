Kia Sorento

Мы рады предложить вам автомобиль высокого класса - Kia Sorento 2018 года выпуска. Данный автомобиль был ввезен в Россию в 2022 году и имеет электронный ПТС.

Kia Sorento - это автомобиль, который превзойдет все ваши ожидания. Вы получите наслаждение от прекрасного вождения на любой дороге, благодаря 2-х зонному климат-контролю и бесключевому доступу.

Кроме того, автомобиль оснащен множеством других функций, которые улучшат ваш опыт вождения. Это включает в себя просторный интерьер с высококачественными материалами отделки и множество функций безопасности, которые защитят Вас и ваших пассажиров.

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