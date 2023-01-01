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Kia Sorento
2018
2 540 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Kia Sorento 2018

2 540 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Sorento
  • Поколение III Prime Рестайлинг
  • Модификация 3.3 AT (294 л.с.) 4WD
  • Год 2018
  • Пробег 104661 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 487459
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3342 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 290 л.с.
  • Воблер 123

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Sorento

Мы рады предложить вам автомобиль высокого класса - Kia Sorento 2018 года выпуска. Данный автомобиль был ввезен в Россию в 2022 году и имеет электронный ПТС.

Kia Sorento - это автомобиль, который превзойдет все ваши ожидания. Вы получите наслаждение от прекрасного вождения на любой дороге, благодаря 2-х зонному климат-контролю и бесключевому доступу.

Кроме того, автомобиль оснащен множеством других функций, которые улучшат ваш опыт вождения. Это включает в себя просторный интерьер с высококачественными материалами отделки и множество функций безопасности, которые защитят Вас и ваших пассажиров.

Если вы хотите оценить Kia Sorento 2018 года, звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут организовать тест-драйв. Мы гарантируем, что Kia Sorento оправдает все ваши ожидания от автомобиля.

id487459

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
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