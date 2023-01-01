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Kia Sorento
2022
4 270 000 ₽
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Kia Sorento 2022

4 270 000 ₽
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Купить онлайн
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Sorento
  • Поколение IV
  • Модификация 2.5 AT (179 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 167 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 158681
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2497 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 179 л.с.
  • Воблер 190

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Sorento

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Представляем Вам автомобиль Kia Sorento, 2022 года выпуска, который был ввезен из-за рубежа в 2023 году. Этот автомобиль имеет электронный ПТС и только одного владельца, что говорит о его безупречном состоянии. Более того, он не имеет пробега по РФ, а его кузов покрыт заводским лакокрасочным покрытием.

Кроме того, этот автомобиль оснащен множеством дополнительных опций, которые сделают Вашу поездку максимально комфортабельной и безопасной. Среди них климат контроль 2-зонный, датчик дождя и света, круиз-контроль, навигационная система, центральный замок, усилитель рулевого управления, система доступа без ключа, электропривод крышки багажника, камера заднего вида, кожаный салон, панорамная крыша, люк, электропривод передних сидений, кнопка старт-стоп, электропривод зеркал, подогрев передних сидений, третий ряд сидений, 19 радиус колес, мультифункциональное рулевое колесо и светодиодная оптика.

Если Вы хотите получить бесплатный отчет по данному автомобилю, звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово ФРЕШ и наши специалисты ответят на все Ваши вопросы и помогут выбрать оптимальные условия покупки. Не упустите возможность стать обладателем этого надежного и комфортабельного автомобиля!

id158681

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