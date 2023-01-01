Kia Sorento

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Представляем Вам автомобиль Kia Sorento, 2022 года выпуска, который был ввезен из-за рубежа в 2023 году. Этот автомобиль имеет электронный ПТС и только одного владельца, что говорит о его безупречном состоянии. Более того, он не имеет пробега по РФ, а его кузов покрыт заводским лакокрасочным покрытием.

Кроме того, этот автомобиль оснащен множеством дополнительных опций, которые сделают Вашу поездку максимально комфортабельной и безопасной. Среди них климат контроль 2-зонный, датчик дождя и света, круиз-контроль, навигационная система, центральный замок, усилитель рулевого управления, система доступа без ключа, электропривод крышки багажника, камера заднего вида, кожаный салон, панорамная крыша, люк, электропривод передних сидений, кнопка старт-стоп, электропривод зеркал, подогрев передних сидений, третий ряд сидений, 19 радиус колес, мультифункциональное рулевое колесо и светодиодная оптика.

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