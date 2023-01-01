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Kia Sorento
2019
3 049 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Kia Sorento 2019

3 049 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Sorento
  • Поколение III Prime Рестайлинг
  • Модификация 2.2d AT (200 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 62516 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 546260
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2199 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 200 л.с.
  • Воблер 74

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 19
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Sorento

Добро пожаловать в нашу компанию, где мы предлагаем только лучшие автомобили для наших клиентов. Сегодня хотим представить вам один из них - Киа Соренто 2019 года в отличном состоянии. Этот автомобиль был ввезен из Кореи и имеет прекрасную комплектацию.

Комфорт и удобство - это то, что вы получите при покупке этого автомобиля. Внутри вы найдете 2-зонный климат-контроль, тонированные стекла и подогрев сидений. Салон Киа Соренто выполнен из качественной кожи, а регулировка сидений осуществляется с помощью электропривода.

На дороге вы будете чувствовать себя уверенно благодаря системе контроля слепых зон, АБС и парктронику, а также фронтальным и боковым подушкам безопасности.

В этом автомобиле также есть множество других функций, которые облегчат вашу жизнь: круиз-контроль, обогрев зеркал и руля, датчик света и дождя, омыватель фар, система доступа без ключа и многое другое.

Киа Соренто 2019 года имеет двигатель объемом 2.2 литра и мощностью 197 л.с., а также полный привод. Легкосплавные диски на 19 дюймов завершают этот стильный автомобиль.

Если вы заинтересовались этим автомобилем, звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет оформить покупку. Присоединяйтесь к семье наших довольных клиентов уже сегодня!

id546260

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