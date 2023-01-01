Kia Sorento

Добро пожаловать в нашу компанию, где мы предлагаем только лучшие автомобили для наших клиентов. Сегодня хотим представить вам один из них - Киа Соренто 2019 года в отличном состоянии. Этот автомобиль был ввезен из Кореи и имеет прекрасную комплектацию.

Комфорт и удобство - это то, что вы получите при покупке этого автомобиля. Внутри вы найдете 2-зонный климат-контроль, тонированные стекла и подогрев сидений. Салон Киа Соренто выполнен из качественной кожи, а регулировка сидений осуществляется с помощью электропривода.

На дороге вы будете чувствовать себя уверенно благодаря системе контроля слепых зон, АБС и парктронику, а также фронтальным и боковым подушкам безопасности.

В этом автомобиле также есть множество других функций, которые облегчат вашу жизнь: круиз-контроль, обогрев зеркал и руля, датчик света и дождя, омыватель фар, система доступа без ключа и многое другое.

Киа Соренто 2019 года имеет двигатель объемом 2.2 литра и мощностью 197 л.с., а также полный привод. Легкосплавные диски на 19 дюймов завершают этот стильный автомобиль.

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