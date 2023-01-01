Kia Sorento

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Уважаемые автолюбители! Мы рады предложить вам прекрасный автомобиль Kia Sorento, 2020 года выпуска, пригнанный из-за рубежа в 2023 году. Этот автомобиль имеет все необходимые документы, включая электронный ПТС, и находится в отличном состоянии. Вы можете быть уверены в качестве этого автомобиля, так как он прошел все необходимые проверки и имеет все дополнительные опции для комфортной и безопасной езды.

Kia Sorento обладает множеством дополнительных опций, которые обеспечат комфортную и безопасную езду. Среди них 3 ряда сидений, проекция на лобовое стекло, цифровая приборная панель, датчики слепых зон, камера кругового обзора 360, полный ассистент водителя, аудиосистема KRELL с 12 динамиками, USB, Bluetooth, Apple CarPlay/Android Auto, Яндекс.Навигатор, беспроводная зарядка, подсветка салона Crystal Line, подогрев руля, подогрев/вентиляция передних сидений, подогрев задних сидений, адаптивный круиз-контроль, кожаный салон и панорама.

Вы можете быть уверены в отличном состоянии этого автомобиля, так как он прошел все необходимые проверки и имеет все дополнительные опции для комфортной и безопасной езды. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты всегда готовы ответить на все ваши вопросы и помочь в выборе автомобиля, который подойдет именно вам. Не упустите свой шанс стать обладателем этого прекрасного автомобиля!

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