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Kia Sorento
2020
4 239 000 ₽
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Kia Sorento 2020

4 239 000 ₽
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Купить онлайн
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Sorento
  • Поколение IV
  • Модификация 1.6hyb AT (230 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2020
  • Пробег 55744 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 001226
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 230 л.с.
  • Воблер 216

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Sorento

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Уважаемые автолюбители! Мы рады предложить вам прекрасный автомобиль Kia Sorento, 2020 года выпуска, пригнанный из-за рубежа в 2023 году. Этот автомобиль имеет все необходимые документы, включая электронный ПТС, и находится в отличном состоянии. Вы можете быть уверены в качестве этого автомобиля, так как он прошел все необходимые проверки и имеет все дополнительные опции для комфортной и безопасной езды.

Kia Sorento обладает множеством дополнительных опций, которые обеспечат комфортную и безопасную езду. Среди них 3 ряда сидений, проекция на лобовое стекло, цифровая приборная панель, датчики слепых зон, камера кругового обзора 360, полный ассистент водителя, аудиосистема KRELL с 12 динамиками, USB, Bluetooth, Apple CarPlay/Android Auto, Яндекс.Навигатор, беспроводная зарядка, подсветка салона Crystal Line, подогрев руля, подогрев/вентиляция передних сидений, подогрев задних сидений, адаптивный круиз-контроль, кожаный салон и панорама.

Вы можете быть уверены в отличном состоянии этого автомобиля, так как он прошел все необходимые проверки и имеет все дополнительные опции для комфортной и безопасной езды. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты всегда готовы ответить на все ваши вопросы и помочь в выборе автомобиля, который подойдет именно вам. Не упустите свой шанс стать обладателем этого прекрасного автомобиля!

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Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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