Kia Sorento

Мы рады предложить Вам автомобиль KIA Sorento 2010 года выпуска. Этот автомобиль имеет все необходимые функции для комфортной и безопасной поездки. Кожаный салон с третьим рядом сидений, панорамная крыша с люком и премиальная аудиосистема Infinity создают неповторимую атмосферу комфорта и роскоши.

Кроме того, этот автомобиль оснащен камерой заднего вида и датчиками парковки, что значительно облегчит процесс парковки. 2-зонный климат-контроль и обогрев сидений позволят Вам наслаждаться комфортной температурой в любое время года. А электропривод водительского сидения и круиз-контроль придадут эргономичности и безопасности вашей поездке. Датчик света же поможет автоматически переключать фары, обеспечивая комфортную езду даже в темное время суток.

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