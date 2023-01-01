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Kia Sorento
2010
1 520 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Kia Sorento 2010

1 520 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
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Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Sorento
  • Поколение II
  • Модификация 3.5 AT (280 л.с.) 4WD
  • Год 2010
  • Пробег 211337 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серебряный
  • VIN 093682
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3470 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 280 л.с.
  • Воблер 156

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Sorento

Мы рады предложить Вам автомобиль KIA Sorento 2010 года выпуска. Этот автомобиль имеет все необходимые функции для комфортной и безопасной поездки. Кожаный салон с третьим рядом сидений, панорамная крыша с люком и премиальная аудиосистема Infinity создают неповторимую атмосферу комфорта и роскоши.

Кроме того, этот автомобиль оснащен камерой заднего вида и датчиками парковки, что значительно облегчит процесс парковки. 2-зонный климат-контроль и обогрев сидений позволят Вам наслаждаться комфортной температурой в любое время года. А электропривод водительского сидения и круиз-контроль придадут эргономичности и безопасности вашей поездке. Датчик света же поможет автоматически переключать фары, обеспечивая комфортную езду даже в темное время суток.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши опытные консультанты с радостью ответят на все ваши вопросы и предоставят дополнительную информацию о данном автомобиле.

id093682

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
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