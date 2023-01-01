Kia Sorento

Для тех, кто ищет надежный автомобиль с полным пакетом документов для регистрации, мы рекомендуем обратить внимание на KIA Sorento 2019 года выпуска. Этот автомобиль привезен в РФ и доступен для приобретения.

Вас порадуют многие особенности этой модели, такие как светодиодные ходовые огни, датчик света, боковые зеркала в цвет кузова, ручки дверей хромированные, рейлинги и другие функциональные преимущества.

Автомобиль оснащен кожаной оплеткой рулевого колеса, управление аудиосистемой на руле, кнопкой запуска двигателя, бесключевым доступом, электроподогревом рулевого колеса, круиз-контролем, переключателем режимов движения и системой мониторинга "слепых зон".

KIA Sorento - это комфортный и безопасный автомобиль для ежедневной эксплуатации. Не упустите возможность стать владельцем этого автомобиля уже сегодня!

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