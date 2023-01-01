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Kia Sorento
2018
2 930 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Kia Sorento 2018

2 930 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Sorento
  • Поколение III Prime Рестайлинг
  • Модификация 8-speed 2.0d AT (186 л.с.) 4WD
  • Год 2018
  • Пробег 101827 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 542936
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1995 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 186 л.с.
  • Воблер 87

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Sorento

Дорогие друзья,

Сегодня мы рады предложить вам возможность приобрести автомобиль Kia Sorento. Этот автомобиль был ввезен из Кореи в 2023 году. Его модификация - 8-speed 2.0d AT (186 л.с.) 4WD, что позволяет ему развивать высокую скорость и иметь прекрасные технические характеристики.
Пробег данного автомобиля составляет 101827 км.

Кроме того, этот Kia Sorento имеет ряд дополнительных опций, которые сделают вашу поездку не только комфортной, но и безопасной. Здесь вы найдете камеру заднего вида, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, электропривод водительского сиденья, вентиляцию передних и обогрев всех сидений, обогрев руля, раздельный климат-контроль и многое другое.

Но это еще не все! Приобретая этот автомобиль у нас, вы получаете бесплатный отчет, который поможет вам оценить его состояние. Так что, если вы хотите стать обладателем этого потрясающего автомобиля, звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ. Мы с радостью ответим на все ваши вопросы и поможем вам оформить заказ.

Спасибо за внимание и ждем вашего звонка!

id542936

Fresh Воронеж Юг
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