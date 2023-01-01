Kia Sorento

Дорогие друзья,

Сегодня мы рады предложить вам возможность приобрести автомобиль Kia Sorento. Этот автомобиль был ввезен из Кореи в 2023 году. Его модификация - 8-speed 2.0d AT (186 л.с.) 4WD, что позволяет ему развивать высокую скорость и иметь прекрасные технические характеристики.

Пробег данного автомобиля составляет 101827 км.

Кроме того, этот Kia Sorento имеет ряд дополнительных опций, которые сделают вашу поездку не только комфортной, но и безопасной. Здесь вы найдете камеру заднего вида, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, электропривод водительского сиденья, вентиляцию передних и обогрев всех сидений, обогрев руля, раздельный климат-контроль и многое другое.

Но это еще не все! Приобретая этот автомобиль у нас, вы получаете бесплатный отчет, который поможет вам оценить его состояние. Так что, если вы хотите стать обладателем этого потрясающего автомобиля, звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ. Мы с радостью ответим на все ваши вопросы и поможем вам оформить заказ.

Спасибо за внимание и ждем вашего звонка!

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