Kia Sorento

У нас в наличии представляем автомобиль Kia Sorento, 2020 года выпуска. Этот автомобиль находится в состоянии нового, за исключением небольшой косметической окраски одного крыла, которая была выполнена еще в Корее.

Автомобиль был ввезен из Южной Кореи в 2023 году и имеет электронный ПТС. Он не имеет никаких регистраций и пробега в РФ, поэтому вы можете быть уверены, что у вас будет всего один владелец, а история автомобиля будет чистая и прозрачная.

Этот Kia Sorento оснащен множеством дополнительных опций, которые обеспечат комфорт и безопасность во время поездок. В него входят панорамная крыша, климат-контроль двух зон, антибликовое покрытие на стеклах дверей, подогрев передних и задних сидений, вентиляция передних сидений и многое другое.

Также автомобиль оснащен современной мультимедийной и навигационной системой, которая поддерживает Apple Carplay и Android Auto. Вы также найдете системы помощи водителю, такие как система удержания автомобиля в разметке, адаптивный круиз-контроль и система контроля внимания водителя.

Конечно, мы позаботились о вашей безопасности, установив светодиодные фары и предупреждающие системы о начале движения впереди идущего автомобиля. Также имеются камера заднего вида и система камер кругового обзора, чтобы облегчить парковку и маневрирование.

Комплектация этого автомобиля еще дополняется множеством дополнительного оборудования, таким как эко система старт-стоп, термопакет с затемнением, аэродинамическая обработка днища, голосовое управление и тонировка.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на ваши вопросы и организовать просмотр автомобиля.

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