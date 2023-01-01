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Kia Sorento
2020
4 299 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Kia Sorento 2020

4 299 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
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Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Sorento
  • Поколение IV
  • Модификация 2.2d AMT (194 л.с.)
  • Год 2020
  • Пробег 39575 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 001133
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2151 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 194 л.с.
  • Воблер 145

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Sorento

У нас в наличии представляем автомобиль Kia Sorento, 2020 года выпуска. Этот автомобиль находится в состоянии нового, за исключением небольшой косметической окраски одного крыла, которая была выполнена еще в Корее.

Автомобиль был ввезен из Южной Кореи в 2023 году и имеет электронный ПТС. Он не имеет никаких регистраций и пробега в РФ, поэтому вы можете быть уверены, что у вас будет всего один владелец, а история автомобиля будет чистая и прозрачная.

Этот Kia Sorento оснащен множеством дополнительных опций, которые обеспечат комфорт и безопасность во время поездок. В него входят панорамная крыша, климат-контроль двух зон, антибликовое покрытие на стеклах дверей, подогрев передних и задних сидений, вентиляция передних сидений и многое другое.

Также автомобиль оснащен современной мультимедийной и навигационной системой, которая поддерживает Apple Carplay и Android Auto. Вы также найдете системы помощи водителю, такие как система удержания автомобиля в разметке, адаптивный круиз-контроль и система контроля внимания водителя.

Конечно, мы позаботились о вашей безопасности, установив светодиодные фары и предупреждающие системы о начале движения впереди идущего автомобиля. Также имеются камера заднего вида и система камер кругового обзора, чтобы облегчить парковку и маневрирование.

Комплектация этого автомобиля еще дополняется множеством дополнительного оборудования, таким как эко система старт-стоп, термопакет с затемнением, аэродинамическая обработка днища, голосовое управление и тонировка.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на ваши вопросы и организовать просмотр автомобиля.

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Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
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