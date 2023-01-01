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Kia Sorento
2020
3 759 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Kia Sorento 2020

3 759 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Купить онлайн
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Sorento
  • Поколение IV
  • Модификация 2.2d AMT (202 л.с.) 4WD
  • Год 2020
  • Пробег 20164 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 045683
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2151 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 202 л.с.
  • Воблер 54

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Sorento

Мы с гордостью представляем вам автомобиль Kia Sorento, 2020 года выпуска. Этот потрясающий автомобиль был ввезен прямо из Кореи, чтобы доставить вам незабываемый опыт вождения.

Когда вы выбираете наш автомобиль, вы получаете не только качество и надежность, но и уверенность в происхождении транспортного средства. Этот автомобиль имеет всего одного владельца, и вы можете быть уверены, что он был бережно эксплуатирован.

Наши автомобили демонстрируют самые высокие стандарты безопасности, и этот Kia Sorento не является исключением. Он оснащен электронным ПТС, что гарантирует правильную регистрацию и легкость оформления всех необходимых документов.

Кроме того, мы хотим обратить ваше внимание на заводское лакокрасочное покрытие кузова. Это означает, что автомобиль сохраняет свежий и блестящий внешний вид, а также защищен от внешних воздействий.

Но это еще не все! Kia Sorento 2020 года имеет дополнительные опции, которые сделают вашу поездку еще более комфортной и приятной. Навигация поможет вам легко и точно прокладывать маршруты, камера заднего вида обеспечит безопасность при парковке и маневрировании.

Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя позволяют вам войти в автомобиль и отправиться в путь с минимальным усилием. А третий ряд сидений предоставляет дополнительное пространство для пассажиров или груза, что делает этот автомобиль идеальным выбором для семьи или активного образа жизни.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши профессиональные консультанты ответят на все ваши вопросы и помогут вам сделать правильный выбор.

Не упустите возможность стать владельцем этого потрясающего Kia Sorento! Сделайте вашу мечту о новом автомобиле реальностью сегодня!

id045683

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
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