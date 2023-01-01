Kia Sorento

Мы с гордостью представляем вам автомобиль Kia Sorento, 2020 года выпуска. Этот потрясающий автомобиль был ввезен прямо из Кореи, чтобы доставить вам незабываемый опыт вождения.

Когда вы выбираете наш автомобиль, вы получаете не только качество и надежность, но и уверенность в происхождении транспортного средства. Этот автомобиль имеет всего одного владельца, и вы можете быть уверены, что он был бережно эксплуатирован.

Наши автомобили демонстрируют самые высокие стандарты безопасности, и этот Kia Sorento не является исключением. Он оснащен электронным ПТС, что гарантирует правильную регистрацию и легкость оформления всех необходимых документов.

Кроме того, мы хотим обратить ваше внимание на заводское лакокрасочное покрытие кузова. Это означает, что автомобиль сохраняет свежий и блестящий внешний вид, а также защищен от внешних воздействий.

Но это еще не все! Kia Sorento 2020 года имеет дополнительные опции, которые сделают вашу поездку еще более комфортной и приятной. Навигация поможет вам легко и точно прокладывать маршруты, камера заднего вида обеспечит безопасность при парковке и маневрировании.

Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя позволяют вам войти в автомобиль и отправиться в путь с минимальным усилием. А третий ряд сидений предоставляет дополнительное пространство для пассажиров или груза, что делает этот автомобиль идеальным выбором для семьи или активного образа жизни.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши профессиональные консультанты ответят на все ваши вопросы и помогут вам сделать правильный выбор.

Не упустите возможность стать владельцем этого потрясающего Kia Sorento! Сделайте вашу мечту о новом автомобиле реальностью сегодня!

id045683