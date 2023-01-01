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Kia Sorento
2013
1 680 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Kia Sorento 2013

1 680 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Sorento
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 2.4 AT (175 л.с.) 4WD
  • Год 2013
  • Пробег 99487 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 017289
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2359 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 175 л.с.
  • Воблер 165

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Sorento

Автомобиль Kia Sorento - это идеальный выбор для тех, кто ищет надежный и комфортный автомобиль. Он обладает всеми необходимыми функциями и опциями, чтобы сделать вашу поездку максимально удобной и безопасной.

Салон автомобиля выполнен из качественной ткани и обеспечивает комфортное сидение водителя и пассажиров. Вы сможете регулировать сиденья, руль и зеркала, чтобы найти идеальное положение для вас.

Kia Sorento оснащен мощным двигателем, который обеспечивает плавное и динамичное движение. Вы сможете насладиться комфортной поездкой и приятными ощущениями от вождения.

Автомобиль также оборудован современными системами безопасности, включая подушки безопасности, антиблокировочную систему и парктроник. Вы будете чувствовать себя защищенными и уверенными на дороге.

Не упустите возможность стать счастливым владельцем Kia Sorento. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ", и мы предоставим вам бесплатный отчет по данному автомобилю.

id017289

Fresh Волгоград
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