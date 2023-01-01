Kia Sorento
Преимущества:
-Электронный ПТС
-Заводское лакокрасочное покрытие кузова.
-Дилерское обслуживание, в наличии сервисные документы.
- Аудиосистема BOSE
- Мультимедийная система c функцией подключения смартфона
- Навигация
- Камеры кругового обзора
- Диодная головная оптика
- Мультимедийная система для задних пассажиров
- Панорамная крыша
- 3-зонный климат-контроль
- Электропривод передних сидений с памятью водительского
- Электропривод водительского сиденья с памятью положений
- Вентиляция передних сидений
- Чёрный потолок
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Пневмоподвеска
- Третий ряд сидений
- Обогрев всех сидений
- Электропривод руля Обогрев руля
- Электропривод багажной двери
- Контроль слепых зон
- Система следования по полосе движения
- Биксеноновая головная оптика
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