Kia Sorento

Преимущества:

-Электронный ПТС

-Заводское лакокрасочное покрытие кузова.

-Дилерское обслуживание, в наличии сервисные документы.

- Аудиосистема BOSE

- Мультимедийная система c функцией подключения смартфона

- Навигация

- Камеры кругового обзора

- Диодная головная оптика

- Мультимедийная система для задних пассажиров

- Панорамная крыша

- 3-зонный климат-контроль

- Электропривод передних сидений с памятью водительского

- Электропривод водительского сиденья с памятью положений

- Вентиляция передних сидений

- Чёрный потолок

- Цифровая приборная панель

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Пневмоподвеска

- Третий ряд сидений

- Обогрев всех сидений

- Электропривод руля Обогрев руля

- Электропривод багажной двери

- Контроль слепых зон

- Система следования по полосе движения

- Биксеноновая головная оптика

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