Kia Sorento
Преимущества:
- Автомобиль ввезен из Кореи в 2023 году
- Электронный ПТС
- 1 владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Мультимедиа c Apple CarPlay и Android Auto
- Навигация Яндекс
- Камеры кругового обзора
- Диодная головная оптика
- Мультимедийная система для задних пассажиров
- Проекционная система показаний спидометра
- 3-зонный климат-контроль
- Электропривод передних сидений с памятью водительского
- Вентиляция передних сидений
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Третий ряд сидений
- Обогрев всех сидений
- Обогрев руля
- Электропривод багажной двери
- Контроль слепых зон
- Система следования по полосе движения
- Обогрев лобового стекла
- Датчики дождя и света
- Система активной помощи при парковке
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Полный электропакет
id007689