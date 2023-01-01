Kia Sorento
Преимущества:
- Кондиционер (климат 2-зонный);
- Легкосплавные диски, 19;
- Иммобилайзер;
- Бортовой компьютер;
- Круиз-контроль;
- Навигационная система;
- Центральный замок;
- Обогрев зеркал;
- Подогрев руля;
- Обогрев сидений;
- Электроскладывание зеркал;
- Система доступа без ключа;
- Электропривод крышки багажника;
- Салон (кожа);
- Регулировка руля (в 2 пл.);
- Электропривод зеркал;
- Парктроник;
- Система курсовой устойчивости;
- Антипробуксовочная система;
- Антиблокировочная система (ABS);
- Камера заднего вида.
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