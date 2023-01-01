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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Kia Sorento
2020
2 929 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Kia Sorento 2020

2 929 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Sorento
  • Поколение III Prime Рестайлинг
  • Модификация 2.4 AT (188 л.с.) 4WD
  • Комплектация Luxe
  • Год 2020
  • Пробег 95612 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Коричневый
  • VIN 010327
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2359 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 188 л.с.
  • Воблер 034

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Sorento

Преимущества:
- Кондиционер (климат 2-зонный);
- Легкосплавные диски, 19;
- Иммобилайзер;
- Бортовой компьютер;
- Круиз-контроль;
- Навигационная система;
- Центральный замок;
- Обогрев зеркал;
- Подогрев руля;
- Обогрев сидений;
- Электроскладывание зеркал;
- Система доступа без ключа;
- Электропривод крышки багажника;
- Салон (кожа);
- Регулировка руля (в 2 пл.);
- Электропривод зеркал;
- Парктроник;
- Система курсовой устойчивости;
- Антипробуксовочная система;
- Антиблокировочная система (ABS);
- Камера заднего вида.

id010327

Fresh Тюмень Юг
Адрес: г. Тюмень, Московский тракт, 320
Отдел продаж: +7 345 257 98 22
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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