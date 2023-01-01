Kia Sorento
Преимущества:
- Автомобиль ввезен из Кореи в 2023году
- Электронный ПТС, 1 владелец
- Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии
- Светодиодные фары
- Cветодиодные задние фонари
- Датчик света, дождя
- Электропривод боковых зеркал
- Электропривод багажника
- Рейлинги
- Кожаная оплетка рулевого колеса
- Регулируемая рулевая колонка
- Кнопка запуска двигателя
- Вентиляция сидений
- Электроподогрев всех сидений
- Бесключевой доступ
- Переключатель режимов движения по местности
- Ассистент сохранения полосы движения
- Система мониторинга «слепых зон»
- Система навигации
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