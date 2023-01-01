Kia Sorento
Преимущества:
- 1 собственник, оригинал ПТС
- На гарантии завода-изготовителя
- Сигнализация с автозапуском и GSM модулем
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Без ДТП
- Климат 2-зонный
- Ксеноновые фары
- Легкосплавные диски, 19
- Иммобилайзер
- Обратная связь
- Дистанционный запуск двигателя
- Сигнализация
- Бортовой компьютер
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Омыватель фар
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Камера заднего вида
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