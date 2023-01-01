Kia Sorento
Преимущества:
- Мультимедийная система c функцией подключения смартфона
- Навигация
- Камера заднего вида
- Камеры кругового обзора
- Панорамная крыша
- Люк
- Электропривод передних сидений с памятью водительского
- Вентиляция передних сидений
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Обогрев всех сидений
- Электропривод руля
- Обогрев руля
- Электропривод багажной двери
- Контроль слепых зон
- Система следования по полосе движения
- Биксеноновая головная оптика
- Датчики дождя и света
- Система активной помощи при парковке
- Раздельный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Полный электропакет
- 220В розетка
- Автоматический дальний свет
- Топовая музыка JBL
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