Kia Sorento

Преимущества:

- Мультимедийная система c функцией подключения смартфона

- Навигация

- Камера заднего вида

- Камеры кругового обзора

- Панорамная крыша

- Люк

- Электропривод передних сидений с памятью водительского

- Вентиляция передних сидений

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Обогрев всех сидений

- Электропривод руля

- Обогрев руля

- Электропривод багажной двери

- Контроль слепых зон

- Система следования по полосе движения

- Биксеноновая головная оптика

- Датчики дождя и света

- Система активной помощи при парковке

- Раздельный климат-контроль

- Круиз-контроль

- Передние и задние датчики парковки

- Полный электропакет

- 220В розетка

- Автоматический дальний свет

- Топовая музыка JBL

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