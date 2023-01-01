Kia Sorento
Преимущества
- Заводское лакокрасочное покрытие.
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Тонированные стекла
- Легкосплавные диски, 19
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Количество мест (5)
- Салон (кожа)
- Цвет салона (светлый)
- Рег-ка сиденья водителя (с - памятью)
- Рег-ка сиденья пассажира -(электропривод)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности - (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- TV
- Камера заднего вида
- Камера 360°
Вентиляция передних сидений
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