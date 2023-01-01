Kia Sorento
Преимущества:
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Тонированные стекла
- Легкосплавные диски, 19
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки
багажника
- Количество мест (5)
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Рег-ка сиденья водителя
(электропривод)
- Рег-ка сиденья водителя (с
памятью)
- Рег-ка сиденья пассажира
(электропривод)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Антиблокировочная система (ABS)
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Подушки безопасности
(фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- Камера 360°
- Камера заднего вида
- Вентиляция передних сидений
220550