Kia Sorento
Преимущества:
- Камера задняя
- Круиз-контроль
- Парктроник задний
- Бортовой компьютер
- Парктроник передний
- Электропривод зеркал
- Активный усилитель руля
- Климат-контроль 2-зонный
- Электроскладывание зеркал
- Регулировка руля по вылету
- Регулировка руля по высоте
- Электростеклоподъемники задние
- Электростеклоподъемники передние
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Датчик света
- Датчик дождя
- Светодиодные фары
- Дневные ходовые огни
- Противотуманные фары
- Электрообогрев боковых зеркал
- Подогрев задних сидений
- Обогрев рулевого колеса
- Отделка кожей рычага КПП
- Подогрев передних сидений
- Отделка кожей рулевого колеса
- Передний центральный подлокотник
- Электрорегулировка сиденья водителя
- Регулировка передних сидений по высоте
- Сиденье водителя с поясничной поддержкой
- USB
- CarPlay
- Bluetooth
- Android Auto
- Мультимедиа система с ЖК-экраном
- Рейлинги на крыше
- Датчик давления в шинах
- Блокировка замков задних дверей
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