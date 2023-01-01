Kia Sorento

Преимущества:

- Камера задняя

- Круиз-контроль

- Парктроник задний

- Бортовой компьютер

- Парктроник передний

- Электропривод зеркал

- Активный усилитель руля

- Климат-контроль 2-зонный

- Электроскладывание зеркал

- Регулировка руля по вылету

- Регулировка руля по высоте

- Электростеклоподъемники задние

- Электростеклоподъемники передние

- Мультифункциональное рулевое колесо

- Датчик света

- Датчик дождя

- Светодиодные фары

- Дневные ходовые огни

- Противотуманные фары

- Электрообогрев боковых зеркал

- Подогрев задних сидений

- Обогрев рулевого колеса

- Отделка кожей рычага КПП

- Подогрев передних сидений

- Отделка кожей рулевого колеса

- Передний центральный подлокотник

- Электрорегулировка сиденья водителя

- Регулировка передних сидений по высоте

- Сиденье водителя с поясничной поддержкой

- USB

- CarPlay

- Bluetooth

- Android Auto

- Мультимедиа система с ЖК-экраном

- Рейлинги на крыше

- Датчик давления в шинах

- Блокировка замков задних дверей

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