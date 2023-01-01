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Kia Sorento
2020
3 730 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Kia Sorento 2020

3 730 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Sorento
  • Поколение IV
  • Модификация 2.5 AT (179 л.с.) 4WD
  • Комплектация Comfort (2020-2021)
  • Год 2020
  • Пробег 32146 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • Воблер 145
  • VIN 000512
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2497 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 179 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Sorento

Преимущества:

- Камера задняя
- Круиз-контроль
- Парктроник задний
- Бортовой компьютер
- Парктроник передний
- Электропривод зеркал
- Активный усилитель руля
- Климат-контроль 2-зонный
- Электроскладывание зеркал
- Регулировка руля по вылету
- Регулировка руля по высоте
- Электростеклоподъемники задние
- Электростеклоподъемники передние
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Датчик света
- Датчик дождя
- Светодиодные фары
- Дневные ходовые огни
- Противотуманные фары
- Электрообогрев боковых зеркал
- Подогрев задних сидений
- Обогрев рулевого колеса
- Отделка кожей рычага КПП
- Подогрев передних сидений
- Отделка кожей рулевого колеса
- Передний центральный подлокотник
- Электрорегулировка сиденья водителя
- Регулировка передних сидений по высоте
- Сиденье водителя с поясничной поддержкой
- USB
- CarPlay
- Bluetooth
- Android Auto
- Мультимедиа система с ЖК-экраном
- Рейлинги на крыше
- Датчик давления в шинах
- Блокировка замков задних дверей

000512

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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