Kia Sorento
Преимущества
-Кондиционер (климат 2-зонный)
-Тонированные стекла
-Легкосплавные диски, 18
-Иммобилайзер
-Сигнализация
-Датчик дождя
-Бортовой компьютер
-Круиз-контроль
-Датчик света
-Навигационная система
-Центральный замок
-Усилитель рулевого управления
-Подогрев руля
-Обогрев сидений
-Система доступа без ключа
-Количество мест (5)
-Салон (кожа)
-Цвет салона (темный)
-Рег-ка сиденья водителя
(электропривод)
-Рег-ка сиденья пассажира
(электропривод)
-Регулировка руля (в 2 пл.)
-Электропривод зеркал
-Электростеклоподъемники (все)
-Антиблокировочная система (ABS)
-Антипробуксовочная система
-Система курсовой устойчивости
-Подушки безопасности
(фронтальные + боковые)
-Магнитола (CD)
-DVD
-Камера заднего вида
617119