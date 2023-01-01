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Kia Sorento
2022
5 029 000 ₽
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Kia Sorento 2022

5 029 000 ₽
Возможна доставка
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Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Sorento
  • Поколение IV
  • Модификация 2.2d AMT (202 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 4447 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 178
  • VIN 196506
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2151 см3
  • КПП Автомат вариатор
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 202 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Sorento

Автомобиль пригнан из Кореи в 2023 году. Авто полностью в родном окрасе, полный комплект ключей. Электронный ПТС.

Преимущества:

- Раздельный климат-контроль
- Подогрев сидений
- Вентиляция сидений
- Подогрев руля
- Навигация
- Люк
- Панорамная крыша
- Электропривод крышки багажника
- Третий ряд сидений
- Камера кругового обзора
- Парктроники
- Беспроводная зарядка для телефона
- Память водительского сиденья
- Система удержания в полосе
- Адаптивный круиз контроль
- Электроскладывание зеркал
- Система курсовой стабилизации

196506

Fresh Москва
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Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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