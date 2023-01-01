Kia Sorento

Автомобиль пригнан из Кореи в 2023 году. Авто полностью в родном окрасе, полный комплект ключей. Электронный ПТС.

Преимущества:

- Раздельный климат-контроль

- Подогрев сидений

- Вентиляция сидений

- Подогрев руля

- Навигация

- Люк

- Панорамная крыша

- Электропривод крышки багажника

- Третий ряд сидений

- Камера кругового обзора

- Парктроники

- Беспроводная зарядка для телефона

- Память водительского сиденья

- Система удержания в полосе

- Адаптивный круиз контроль

- Электроскладывание зеркал

- Система курсовой стабилизации

196506