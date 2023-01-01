Kia Sorento
Автомобиль пригнан из Кореи в 2023 году. Авто полностью в родном окрасе, полный комплект ключей. Электронный ПТС.
Преимущества:
- Раздельный климат-контроль
- Подогрев сидений
- Вентиляция сидений
- Подогрев руля
- Навигация
- Люк
- Панорамная крыша
- Электропривод крышки багажника
- Третий ряд сидений
- Камера кругового обзора
- Парктроники
- Беспроводная зарядка для телефона
- Память водительского сиденья
- Система удержания в полосе
- Адаптивный круиз контроль
- Электроскладывание зеркал
- Система курсовой стабилизации
196506