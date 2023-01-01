Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Kia Sorento
2020
3 969 000 ₽
Возможна доставка
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Kia Sorento 2020

3 969 000 ₽
Возможна доставка
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
Показать телефон +7 473 300 35 93
Купить онлайн
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Sorento
  • Поколение IV
  • Модификация 2.2d AMT (199 л.с.) 4WD
  • Комплектация Premium+ (2020-2021)
  • Год 2020
  • Пробег 65715 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 40
  • VIN 002724
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2151 см3
  • КПП Автомат робот
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 199 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Kia Sorento

Преимущества:
- Действует заводская гарантия
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Дилерское обслуживание, в наличии сервисные документы
- Аудиосистема BOSE
- Мультимедиа c Apple CarPlay и Android Auto
- Навигация
- Камеры кругового обзора
- Диодная головная оптика
- Панорамная крыша
- Проекционная система показаний спидометра
- 3-зонный климат-контроль
- Электропривод передних сидений с памятью водительского
- Вентиляция передних сидений
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Третий ряд сидений
- Обогрев всех сидений
- Обогрев руля
- Электропривод багажной двери
- Контроль слепых зон- Система следования по полосе движения
- Обогрев лобового стекла
- Датчики дождя и света
- Система активной помощи при парковке
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Полный электропакет

002724

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Проложить маршрут
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте
Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижний Новгород
Новосибирск
Оренбург
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Тюмень
Уфа