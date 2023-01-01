Kia Sorento
Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Действует гарантия завода-изготовителя
- Максимальная комплектация
- Полностью дилерское обслуживание
- Зимняя резина R19 на оригинальных литых дисках в отличном состоянии
- Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
- Светодиодные фары
- Люк
- Тонированные стекла
- Легкосплавные диски, 19
- Иммобилайзер
- Обратная связь
- Дистанционный запуск двигателя
- Сигнализация
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Омыватель фар
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Газобаллон.оборуд. (ГБО)
- Усилитель рулевого управления
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Проекционный дисплей
- Электропривод крышки багажника
- Третий ряд сидений
- Количество мест (7)
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида
- Камера 360°
- Панорамная крыша / лобовое стекло
- Вентиляция передних сидений
- Камера передняя
001399