Kia Sorento

Преимущества:

- Заводское лакокрасочное покрытие кузова

- Действует гарантия завода-изготовителя

- Максимальная комплектация

- Полностью дилерское обслуживание

- Зимняя резина R19 на оригинальных литых дисках в отличном состоянии

- Кондиционер (климат 3-зонный и выше)

- Светодиодные фары

- Люк

- Тонированные стекла

- Легкосплавные диски, 19

- Иммобилайзер

- Обратная связь

- Дистанционный запуск двигателя

- Сигнализация

- Бортовой компьютер

- Датчик дождя

- Датчик света

- Круиз-контроль

- Омыватель фар

- Навигационная система

- Обогрев зеркал

- Центральный замок

- Газобаллон.оборуд. (ГБО)

- Усилитель рулевого управления

- Подогрев руля

- Обогрев сидений

- Электрообогрев лобового стекла

- Электроскладывание зеркал

- Система доступа без ключа

- Проекционный дисплей

- Электропривод крышки багажника

- Третий ряд сидений

- Количество мест (7)

- Салон (кожа)

- Цвет салона (темный)

- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)

- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)

- Регулировка руля (в 2 пл.)

- Электропривод зеркал

- Электростеклоподъемники (все)

- Антиблокировочная система (ABS)

- Антипробуксовочная система

- Система курсовой устойчивости

- Парктроник

- Система контроля слепых зон

- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)

- Магнитола (CD)

- Камера заднего вида

- Камера 360°

- Панорамная крыша / лобовое стекло

- Вентиляция передних сидений

- Камера передняя

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