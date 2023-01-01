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Kia Sorento
2018
3 649 000 ₽
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Kia Sorento 2018

3 649 000 ₽
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Возможна доставка
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Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Sorento
  • Поколение III Prime Рестайлинг
  • Модификация 3.5 AT (249 л.с.) 4WD
  • Комплектация Premium
  • Год 2018
  • Пробег 110787 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Коричневый
  • Воблер 67
  • VIN 001399
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 3470 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Газобаллон.оборуд. (ГБО)
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Sorento

Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Действует гарантия завода-изготовителя
- Максимальная комплектация
- Полностью дилерское обслуживание
- Зимняя резина R19 на оригинальных литых дисках в отличном состоянии
- Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
- Светодиодные фары
- Люк
- Тонированные стекла
- Легкосплавные диски, 19
- Иммобилайзер
- Обратная связь
- Дистанционный запуск двигателя
- Сигнализация
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Омыватель фар
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Газобаллон.оборуд. (ГБО)
- Усилитель рулевого управления
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Проекционный дисплей
- Электропривод крышки багажника
- Третий ряд сидений
- Количество мест (7)
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида
- Камера 360°
- Панорамная крыша / лобовое стекло
- Вентиляция передних сидений
- Камера передняя

001399

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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