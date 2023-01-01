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Kia Sorento
2021
4 799 000 ₽
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Kia Sorento 2021

4 799 000 ₽
Возможна доставка
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Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento
Kia Sorento

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Sorento
  • Поколение IV
  • Модификация 2.5 AT (179 л.с.) 4WD
  • Комплектация Comfort
  • Год 2021
  • Пробег 16718 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • Воблер 179
  • VIN 003007
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2497 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 180 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Sorento

Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Климат-контроль
- Подогрев передних сидений
- Тонированные стекла
- Темный кожаный салон
- Электропривод зеркал
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система стабилизации (ESP)
- Штатный иммобилайзер
- Сигнализация
- Регулировка руля по высоте и вылету
- Электростеклоподъемники передние
- Электростеклоподъемники задние
- Подушки безопасности боковые
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности пассажира
- Бортовой компьютер
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель руля

003007

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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